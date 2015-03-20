Пилоты некоторых рейсов изменили маршруты полетов из-за солнечного затмения

14:00, 20 марта 2015
Мир
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Пилоты примерно десяти регулярных авиарейсов изменили маршруты в Европе, чтобы дать пассажирам возможность наблюдать солнечное затмение.

REUTERS

Об этом сообщает сервис наблюдения за самолетами Flightradar24 в Twitter.

Пилоты это сделали для того, чтобы дать пассажирам возможность наблюдать солнечное затмение.

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В качестве примера Flightradar24 приводит примеры нескольких европейских авиарейсов, которые отклонились на север от маршрута. Также пара самолетов пролетели по кругу.

Сегодня на Земле можно наблюдать полное солнечное затмение. Лучше всего его видно в Арктике и северной Европе, в частности - на Фарерских островах и Свальбарде. Это первое полное солнечное затмение в Европе за более чем 10 лет.

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