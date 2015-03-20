Пилоты некоторых рейсов изменили маршруты полетов из-за солнечного затмения

Об этом сообщает сервис наблюдения за самолетами Flightradar24 в Twitter.

Пилоты это сделали для того, чтобы дать пассажирам возможность наблюдать солнечное затмение.

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В качестве примера Flightradar24 приводит примеры нескольких европейских авиарейсов, которые отклонились на север от маршрута. Также пара самолетов пролетели по кругу.

About 10 aircraft are flying and following the center of the solar eclipse http://t.co/NbaeWp65mFpic.twitter.com/zGvTClItuf — Flightradar24 (@flightradar24) March 20, 2015

Сегодня на Земле можно наблюдать полное солнечное затмение. Лучше всего его видно в Арктике и северной Европе, в частности - на Фарерских островах и Свальбарде. Это первое полное солнечное затмение в Европе за более чем 10 лет.