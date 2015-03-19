Канада призвала Россию прекратить оккупацию Крыма и вывести войска c Донбасса

Премьер-министр Канады Стивен Харпер призывает президента России Владимира Путина прекратить оккупацию и вывести войска из Крыма и Донбасса

Об этом говорится в заявлении Харпера по поводу годовщины российской оккупации Крыма.

"Год тому назад на этой неделе так называемый крымский "референдум" был проведен под влиянием режима Путина для легитимизации аннексии Крыма Россией в течение двух дней. Если это продлится следующие пять месяцев или 50 лет, Канада никогда не признает эту аннексию в качестве настоящей воли украинского народа. Мы в то же время сохраняем наш призыв к Путину, чтобы он прекратил дестабилизационную кампанию, которую он организовал, и полностью вывел (войска) из Крыма и восточной Украины", - говорится в заявлении.

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Вместе с тем отмечается, что Канада никогда не забудет лишенные смысла действия Путина в Украине. "Любое решение продолжающегося кризиса потребует уважения к территориальной целостности, суверенитету, независимости и Конституции Украины", - отмечает Харпер.

"Народ Украины демонстрирует огромную стойкость и мужество в условиях агрессии. Канада будет продолжать поддерживать борьбу украинского народа за свободу и демократию столько, сколько в этом будет необходимость", - заключается в заявлении.