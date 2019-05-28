Gazeta Wyborcza: Ложь СССР в «Чернобыле» указывает на современную попытку закрыть глаза на новую катастрофу

Сериал об аварии на ЧАЭС стал таким популярным, потому что зрители чувствуют, что власть им врет в разгар катастрофических экологических изменений.

Не было агрессивной и дорогостоящей рекламной кампании. Никто не раздувал больших ожиданий, которые можно было бы сравнить с нетерпеливостью перед премьерой заключительного сезона «Игры престолов». А все равно сериал «Чернобыль», который вышел на экраны примерно в то же время, сбросил с вершины историю о тиранах Вестероса, храбрых рыцарях и замерзших зомби.

В сервисе IMDb «Чернобыль» стал телесериалом с наивысшей оценкой за все времена. Он получил 9,7 баллов из 10 возможных, опередив «Во все тяжкие» (9,5 баллов), «Игру престолов» (9,4) и «Прослушка» (9,3). Заслуженно ли? Время рассудит. Почему «Чернобыль» появился на экранах именно сейчас? Здесь есть определенное предположение, — пишет Gazeta Wyborcza.

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В сериале важны не детали самой катастрофы на Чернобыльской АЭС. Потому что мало кто способен понять, что там происходит с теми электронами, ядрами и полураспадом. Это все скучно и интересно лишь для «заучек». Еще менее важными являются усилия тех, кто пытался сократить последствия аварии на передовой, заплатив за это своим здоровьем и жизнью. Ни шахтер с киркой, ни пожарный со шлангом не выглядят так же привлекательно, как дракон из сериала-конкурента над живописным городом.

Крупнейшим активом сериала и его сутью стал рассказ о пирамиде лжи и халатности, на которой стоял СССР и которая, наконец, вместе с катастрофой в Чернобыле похоронила советскую империю.

«Взрыв в реакторе? Нет, не возможно. Это лишь утечка воды из системы охлаждения. Но вон видно его обломки? Нет, никто их не видит... Здесь каждый играет с другими в игру слов, потому что неудобная правда может уничтожить карьеру, поставить под угрозу жизнь того, кто ее произнесет. Она может развалить карточный домик. Лучше врать без оглядки на последствия, перекинуть ответственность на других, не принимать решений. Если закрыть глаза, то и проблемы не видно. Звучит смешно, но такова была ежедневная реальность социализма», - говорится в статье.

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Если на все это наложить еще аппарат дезинформации и пропаганды, который держал массы в блаженном незнании, а также машину террора, заботящуюся о том, чтобы никому не пришло вдруг в голову выйти из строя, то получится идеально нефункциональное государство, уверенно шагающее (и тянущее за собою других) к апокалипсису.

«Звучит знакомо? К счастью, мы не живем в СССР, КГБ не следит за каждым нашим движением и времени на реакцию у нас больше, чем у Валерия Легасова и его коллеги. Но несмотря на все различия, сходство трудно проигнорировать. Мы дышим смогом, засухи сплелись с наводнениями. Ученые бьют тревогу, но те, кто должен броситься нам всем на помощь, делают вид, что ничего не происходит. Какие климатические изменения? Глобальное потепление? На улице май, но холодно и падает снег. Уголь – опора суверенитета, поэтому никто не будет отказываться от угля. Вымирание видов? Позже засадим лесами, возродим, клонируем...», - пишет польское издание.

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«Чернобыль» сейчас первый в списке IMDb. Но за ним стоят две части фильма «Планета Земля» Дэвида Антенборо. В первой десятке сервиса есть еще два сериала: «Наша планета» и «Голубая планета II» Нила Деграсса Тайсона. И это не случайность. Люди, очевидно, пытаются понять мир, который их окружает, и определить направление поисков своего места в нем. Пока они делают это, не вставая с дивана перед телевизором. Но размышления поп-культуры над миром, который балансирует над пропастью, — это уже лучше, чем попытки спрятаться за давно неадекватными представлениями.