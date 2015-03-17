Die Welt: Что для цен на нефть означают полные баки Америки?

Об этом пишут Штефан Бойтельсбахер, Нандо Зоммерфельдт и Хольгер Цшепиц в статье «Что для цен на нефть означают полные баки Америки?», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

В один прекрасный день могут появиться новости о том, что на юге США началась большая катастрофа, на Oklahoma State Route 33 (дорога штата Оклахома). В Кушинге, 8400 жителей, тюрьма, аэродром. Там, у ворот города, между сельхозугодьями и домами, находится главное нефтехранилище Соединенных Штатов.

Почти все, что добывают нефтяные вышки в Мексиканском заливе, стекается туда. Бак может вместить 80 млн баррелей, около 13 млрд литров. Проблема: Америка в настоящее время добывает слишком много нефти - и резервуары почти заполнены.

«Возможно, что уже в следующем месяце в Кушинге больше не будет места», говорит Алан Гринспен, бывший глава Федеральной резервной системы США. Прогноз, который многих пугает. Если нефть дойдет до самого края, это не будет означать ничего хорошего для котировок. Поскольку проблема будет решаться с помощью цен, говорит Гринспен: «Если объем хранилища будет исчерпан, цены на нефть упадут еще больше».

В понедельник стоимость американской легкой нефти сорта WTI, той, которая также течет в баки Кушинга, составляла всего $ 42,85 за баррель (159 литров) – такая цена последний раз была шесть лет назад. Только за последние две недели, когда стало ясно, что объем хранилища исчерпан, котировки упали почти на 20 процентов.

Просто в США добывают слишком много нефти

Согласно Международному энергетическому агентству (МЭА), американские резервуары не были настолько хорошо заполнены со времен начала ведения статистики в 1982 году. Сейчас в баках 449 млн баррелей. Уровень только на несколько миллионов баррелей ниже максимального объема хранилища, который, по данным МЭА составляет 521 млн баррелей.

Каждый день в Соединенных Штатах производится примерно на один миллион баррелей больше, чем продается. Многое из этого хранится в резервуарах Кушинга, штат Оклахома.

Причина избыточного производства в самих Соединенных Штатах. Благодаря местному буму в добыче нефти из сланца и фракингу, страна расширила свое производство на 80 процентов с 2008 года. «Чистая арифметика добычи и объемов хранилища поясняет дальнейшее падение цен на нефть», сказал Майкл Виттнер, аналитик Société Générale. Он ожидает, что ситуация еще больше усугубится и нефть сорта WTI упадет до $ 40 за баррель.

Низкая цена на нефть примерно 43 $ угнетает многие нефтяные компании. Тем не менее, они продолжают бурение. Многие компании взяли кредиты для своих инвестиций во фракинг и теперь должны добывать сырье, чтобы выплачивать проценты. Это проблема, говорит Гринспен: Добыча нефти в США в настоящее время не снижается, а растет. Поэтому происходит очищение рынка из-за цен - а не из-за добычи нефти.

Гринспен не решается прогнозировать конкретные цены. А другие напротив. Эд Морс, аналитик по сырью в Citigroup, ожидает снижения до 20 долларов за баррель. Это менее половины текущей цены.

Последствия первого нефтяного кризиса

При такой цене малые и средние нефтяные компании могут добывать нефть только в убыток. Тогда они остановят свою работу, полагает Морс. В долгосрочной перспективе цены на нефть в таком случае могут вернуться на прежний уровень.

«Разумеется, мы можем приспособиться к постоянно низким ценам», говорит Райнер Вик из Службы энергетической информации. Он прогнозирует, что снижение цен на сорт WTI в Америке продолжится, потому что страна не может снять запрет на экспорт. В середине 1970-х правительство запретило продажу сырой нефти.

Ранее Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК, сократила объемы добычи - и это эмбарго на поставки нефти в 1973 году невероятно повысило цены на топливо в США. Опасаясь дефицита нефти, Конгресс США уже тогда решил оставлять добытую в стране нефть в США. До сих пор правительство придерживается этой практики.

Но это не единственная проблема. «США сейчас также ощущают последствия своей плохой инфраструктуры», сказал эксперт по энергетическим вопросам Вик. Существует слишком мало труб, ведущих от хранилищ к НПЗ. «Поэтому, полные баки не так просто опустошить». Большинство экспертов ожидают, что хранилища будут заполняться и в ближайшие недели.

И ситуация может ухудшиться. Сырье бьет ключом не только в США. Кроме того, пострадавшая от кризиса Ливия в последнее время значительно увеличила свое производство. И предстоящие переговоры по иранской ядерной программе оказывают влияние на цены.

Если в скором времени будет достигнуто соглашение с Тегераном, это может привести к увеличению поставок нефти из Ирана - тогда избыток увеличится, заявили в Barclays. И рынки в Европе также будут переполнены.

Супертанкеры используются в качестве нефтехранилищ

Другие ожидают стабилизации цен на нефть, например, Саудовская Аравия. «Я уверен, что спрос вырастет, предложение останется на здоровом уровне и цены укрепятся», сказал Ибрагим аль-Муханна, советник министра нефтяной промышленности. Утверждение указывает на то, что страна придерживается своей политики, согласно которой, рынок стабилизируется без сокращения производства.

Будет ли ОПЕК на следующем заседании в июне придерживаться тех же объемов добычи, они не сказать не могут. Для этого еще слишком рано. Саудовская Аравия на последнем заседании активно выступала за то, чтобы не сокращать производство.

Это решение также обеспечивает необычные сцены на мировых океанах. В течение нескольких недель нефтяные компании и трейдеры арендуют супертанкеры для хранения нефти в открытом море.

Объемы существенные, потому что спрос на нефть очень низкий. «Судоходные компании просто в восторге», говорит Вик. «Корпорации загружают сырую нефть в бункеры в надежде на то, что цены восстановятся в ближайшем будущем».