В центре Лиона прогремел взрыв, есть пострадавшие (фоторепортаж)

Бомба была оставлена в посылке, и начинена гайками и металлическими шариками.

Во французском Лионе рядом с главной городской площадью Белькур прогремел взрыв.

По данным префектуры региона Овернь-Рона-Альпы, куда входит Лион, восемь человек пострадали, они получили незначительные травмы. Среди них один ребенок, передает РБК со ссылкой на BFM.

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Взрыв произошел около 17:40 по местному времени на углу улиц Виктора Гюго и Сала в центре города.

Источники BFM указывают, что бомба была в посылке. Издание Le Parisiene со ссылкой на источники в полиции также пишет, что бомба была оставлена в посылке, и начинена гайками и металлическими шариками, передает Дождь.

По данным издания 20 Мinutes, это случилось у кондитерской Brioche Doree. Издание Le Progres пишет, что человек, ехавший на велосипеде, оставил сумку перед Brioche Doree и через пару минут она взорвалась.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате взрыва около известнейшей туристической достопримечательности Египта пирамид Гизы 19 мая раненения получили не менее 12 человек, большинство из которых - туристы.