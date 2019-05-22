В США разрешили использовать тела умерших в качестве удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Об этом сообщает агентство BBC.
Губернатор штата Джей Инсли подписал соответствующий законопроект во вторник, 21 мая.
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Согласно документу, так называемое «человеческое компостирование» рассматривается как альтернатива стандартному захоронению или кремации, а также в качестве практического варианта в городах, где не хватает земли для кладбищ.
Тело умершего помещают в шестигранный стальной контейнер с люцерной, древесными опилками и соломой, после чего закрывают. В течение 30 дней тело разлагается естественным образом, и получается удобрение, которое можно использовать в садоводстве.
Этот способ признан безвредным для окружающей среды и уже легализован в Швеции.
Как сообщал УНИАН, власти китайской провинции Цзянси на юго-востоке страны начали запрещать похороны и внедрять политику «только кремация».