Bloomberg: Россия развязывает войны с соседями не по вине НАТО

Если бы альянс не расширялся на восток, не только Грузия и Украина могли бы стать жертвами российского реваншизма.

20-я годовщина выдающейся внешнеполитической инициативы США прошла почти незаметно. В 1999 году НАТО начал процесс расширения после Холодной войны, принимая в свой состав страны Восточной Европы и бывшие республики СССР. В частности, он предоставил членство Польши, Венгрии и Чехии.

В прошлом месяце альянс быстренько вспомнил об этом событии на встрече министров иностранных дел стран-участниц в Вашингтоне, так же как и о 70 годовщине своего основания. Хотя такая дата достойна встречи и на наивысшем уровне. Об этом пишет профессор Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса и старший научный сотрудник Центра Стратегии и бюджетных оценок Холл Брендс на страницах Bloomberg.

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Однако, по его мнению, нет ничего случайного в том, что годовщину НАТО не праздновали президенты и премьер-министры. Ведь почти точно можно сказать, что Дональд Трамп испортил бы любой саммит альянса. Однако, очень жаль, что так случилось. Ведь расширение НАТО было одним из крупнейших успехов внешней политики США во времена после Холодной войны. Но это не общепринятая мудрость. Критики внешней политики Америки, в частности те, кто называет себя «реалистами» в международных отношениях, считают расширение НАТО «пресловутой» или даже «трагической» ошибкой.

Они утверждают, что альянс утратил свое значение после окончания Холодной войны. Поэтому его нужно было распустить или хотя бы «заморозить». Но вместо этого он начал свой марш в восточном направлении, поглощая экс-участников Варшавского договора и даже бывшие республики СССР: Эстонию, Латвию и Литву. Реалисты считают, что такая «агрессивная» политика исчерпала терпение России и заставила ее развязать войны против Украины и Грузии, восстановив при этом конфронтацию против Запада. В 2014 году профессор Чикагского университета Джон Миршаймер указал пальцем на расширение НАТО и заявил, что у российской аннексии Крыма якобы виноват Запад, а не Москва.

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Однако, Миршаймеру образца за 2014 год стоило бы ознакомиться с собственными же мыслями с 1990-го. Тогда он написал эссе, в котором прогнозировал превращение Европы в анархическое безумие после Холодной войны. Россия и Германия снова вступят в схватку за влияние. Страны будут вести "гонку вооружений" между собой. Распространение ядерного оружия будет происходить молниеносно. Холодная война, по мнению, Миршаймера, была прививкой от истории. И как только она закончится, мир вернется в насильственное прошлое.

Конечно, ничего этого не произошло. За исключением кровопролития на Балканах в 1990-х годах и недавней агрессии России, Европа сделала значительный прорыв в направлении демократии и стабильности. Распространение ядерного оружия даже не началось. Европа начала двигаться вперед, а не назад в прошлое. И расширение НАТО сыграло критически важную роль в этом.

Во-первых, это сохранило присутствие Америки в Европе. Когда Холодная война закончилась, многие наблюдатели говорили о том, что США выведут свои войска, как это произошло после Первой мировой войны. Однако, расширение дало НАТО и США новую цель. Вашингтон не покинул территорию на другой стороне Атлантического океана и не дал дорогу враждебности и потрясением на континенте. Он сохранил свою роль стабилизатора не только в Западной Европе, а по всему континенту.

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Во-вторых, расширение НАТО закрепило решения немецкой проблемы. Большим страхом в начале 90-х было предположение, что Германия, зажатая между НАТО с одной стороны и странами Варшавского договора с другой, вернется к своим хищных привычек. Но США позаботились, чтобы Берлин остался привязанным к альянсу, был окружен союзными странами и сохранял спокойствие.

В-третьих, расширение НАТО сдержало демонов Восточной Европы. Было вполне оправданно бояться начала неприятностей в регионе в начале 90-х. Этническая напряженность была на подъеме. Бывший союзники СССР выдвигали друг другу ревизионистские территориальные претензии. Польше и другим странам не хватало ученых, которые бы смогли построить ядерную бомбу.

Но НАТО накинул свое одеяло безопасности на бывшие страны Варшавского договора, обязав их принять свои действующие границы и предоставив им защиту, чтобы можно было навсегда забыть о ядерном оружии. Был создан климат гарантии, который позволил проводить демократические и экономические реформы. Обновленный НАТО обеспечил стабильность даже за пределами своих границ, вмешавшись в войны на территории бывшей Югославии и остановив этнические чистки.

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И, наконец, расширение НАТО было важным предохранителем от провала российских реформ и интеграции с Западом. США хотели поддержать развитие демократической России, которая бы присоединилась к Западу и оставалась в мире со своими соседями. Однако, Вашингтону также нужно было что-то на случай провала либерализации и появления более агрессивной России. Собственно, именно это и произошло. Однако, к тому времени расширение НАТО отодвинуло линию между Москвой и Западом дальше на восток, предоставив многим соседям России гарантии безопасности. И эти гарантии до сих пор держат Кремль на расстоянии. Путинская Россия вторглась и исковеркала Украину и Грузию, которые не имеют членства в альянсе. Она угрожала и запугивала других соседей с членством, но никогда не решалась начать против них войну.

Автор замечает, что утверждение о том, что якобы расширение НАТО спровоцировало российский реваншизм, всегда было надуманным. Да, оно разозлило российских чиновников как во времена Бориса Ельцина, так и при Владимире Путине. Это было, без сомнения, унизительным для Кремля, который потерял свой статус большой силы. Но идея о том, что расширение подтолкнуло Россию к агрессии включает ожидания, что Москва не должна пытаться доминировать над соседями, если бы НАТО не принимал новых участников. Но в российской истории и личных характеристиках Владимира Путина нет ничего, что могло бы подтвердить эту версию.