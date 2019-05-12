цей матеріал доступний українською

Демонстрация "желтых жилетов" во Франции: задержаны более 30 человек, есть пострадавшие

00:36, 12 мая 2019
Мир
31 0
REUTERS

Читайте такжеВо Франции в акциях по случаю 1 мая приняли участие более 150 тысяч человек - СМИ

Как сообщает BFMTV, мирные демонстрации в Нанте и Лионе переросли в столкновения протестующих с полицией.

На улицах Лиона правоохранители насчитали около 2 тыс. участников манифестации. Протестующие бросали в полицейских бутылки, камни и петарды, в ответ к демонстрантам применили слезоточивый газ.

BFMTV отмечает, что во время столкновений в Лионе пострадали не менее 10 полицейских, и, как минимум, один участник протеста. Задержали девять человек.

Напряженность ситуации в Нанте перешла в противостояние между протестующими и полицейскими - демонстранты бросали снаряды в правоохранителей.

Полицейские применили к "жилетам" слезоточивый газ и травматическое оружие. 29 человек задержаны, один из журналистов утверждает, что его ранили в живот, отмечает канал.

Всего по данным Министерства внутренних дел Франции, на акцию протеста по всей стране вышли около 18 тыс. человек, в том числе 1,2 тыс. - в Париже.

Это одна из самых немногочисленных акций "желтых жилетов" с начала движения, подчеркивает BFMTV. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Франция#протесты желтых жилетов