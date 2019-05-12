Демонстрация "желтых жилетов" во Франции: задержаны более 30 человек, есть пострадавшие

По данным Министерства внутренних дел Франции, на 26-ю акцию протеста по всей стране вышли около 18 тыс. человек, в том числе 1,2 тыс. - в Париже.

Во Франции прошла 26-я акция "желтых жилетов", во время которой полиция задержала более 30 человек.

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Как сообщает BFMTV, мирные демонстрации в Нанте и Лионе переросли в столкновения протестующих с полицией.

На улицах Лиона правоохранители насчитали около 2 тыс. участников манифестации. Протестующие бросали в полицейских бутылки, камни и петарды, в ответ к демонстрантам применили слезоточивый газ.

BFMTV отмечает, что во время столкновений в Лионе пострадали не менее 10 полицейских, и, как минимум, один участник протеста. Задержали девять человек.

Напряженность ситуации в Нанте перешла в противостояние между протестующими и полицейскими - демонстранты бросали снаряды в правоохранителей.

Полицейские применили к "жилетам" слезоточивый газ и травматическое оружие. 29 человек задержаны, один из журналистов утверждает, что его ранили в живот, отмечает канал.

Всего по данным Министерства внутренних дел Франции, на акцию протеста по всей стране вышли около 18 тыс. человек, в том числе 1,2 тыс. - в Париже.

Это одна из самых немногочисленных акций "желтых жилетов" с начала движения, подчеркивает BFMTV.