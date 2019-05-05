В Северной Корее назвали цель ракетных запусков
Северокорейское государственное агентство ЦТАК подтвердило ракетные запуски с восточного побережья в стране в минувшую субботу, уточнив, что это были тренировочные стрельбы.
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Об этом сообщает РБК.
"Цель учения состояла в том, чтобы проверить работоспособность крупнокалиберных реактивных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что учениями руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.
Как сообщал УНИАН, ранее южнокорейские военные заявили, что Северная Корея запустила в сторону Японского моря несколько неизвестных ракет малой дальности.