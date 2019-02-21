Жгут шины и блокируют дороги: в Каталонии сепаратисты устроили забастовку (видео)
В Каталонии сепаратисты устроили забастовку.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сепаратисты перекрыли дороги и железнодорожные пути в Барселоне, Жироне и Таррагоне. Активисты высказываются против судебного процесса над 12 экс-лидерами Каталонии, который длится сейчас. Организаторы забастовки - профсоюзы и студенческие организации.
Местная власть предупреждает автомобилистов об осложнении дорожного движения в северо-восточной части Каталонии.
Как сообщал УНИАН, председатель каталонского женералитета Ким Торра в новогоднем послании призвал сторонников независимости объединиться и бороться с несправедливостью в 2019 году.
Глава каталонского женералитета призвал премьер-министра Испании Педро Санчеса начать «смелый, доверительный и правдивый диалог».
Кроме того, Торра обратился к международному сообществу выступить посредникам в урегулировании каталонского вопроса. 20 декабря премьер-министр Испании и лидер Социалистической рабочей партии Педро Санчес провел встречу с председателем каталонского женералитета Кимом Торрой.