Жгут шины и блокируют дороги: в Каталонии сепаратисты устроили забастовку (видео)

Местная власть предупреждает автомобилистов об осложнении дорожного движения в северо-восточной части Каталонии.

В Каталонии сепаратисты устроили забастовку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сепаратисты перекрыли дороги и железнодорожные пути в Барселоне, Жироне и Таррагоне. Активисты высказываются против судебного процесса над 12 экс-лидерами Каталонии, который длится сейчас. Организаторы забастовки - профсоюзы и студенческие организации.

Местная власть предупреждает автомобилистов об осложнении дорожного движения в северо-восточной части Каталонии.

Как сообщал УНИАН, председатель каталонского женералитета Ким Торра в новогоднем послании призвал сторонников независимости объединиться и бороться с несправедливостью в 2019 году.

Глава каталонского женералитета призвал премьер-министра Испании Педро Санчеса начать «смелый, доверительный и правдивый диалог».

Кроме того, Торра обратился к международному сообществу выступить посредникам в урегулировании каталонского вопроса. 20 декабря премьер-министр Испании и лидер Социалистической рабочей партии Педро Санчес провел встречу с председателем каталонского женералитета Кимом Торрой.