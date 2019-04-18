Ким Чен Ын встретится с Путиным в России

Встреча лидеров двух стран пройдет в конце апреля.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приедет в Россию по приглашению президента Владимира Путина.

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Как сообщает сайт Кремля, встреча лидеров двух стран пройдет в конце апреля. Место ее проведения не уточняется, ранее южнокорейские СМИ писали, что это может быть Владивосток.

Ким Чен Ын, руководящий КНДР с 2011 года, ни разу не встречался с Владимиром Путиным.