цей матеріал доступний українською

Ким Чен Ын встретится с Путиным в России

14:32, 18 апреля 2019
Мир
197 0
Владимир Путин и Ким Чен Ын / REUTERS

Читайте такжеКим Чен Ына переизбрали главой Госсовета КНДР

Как сообщает сайт Кремля, встреча лидеров двух стран пройдет в конце апреля. Место ее проведения не уточняется, ранее южнокорейские СМИ писали, что это может быть Владивосток.

Ким Чен Ын, руководящий КНДР с 2011 года, ни разу не встречался с Владимиром Путиным.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Путин#Ким Чен Ын