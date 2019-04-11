Ассанж был арестован по запросу США об экстрадиции

Эквадор отказал Ассанжу в убежище из-за неоднократного нарушения условия предоставления политического убежища.

Скотленд-Ярд подтвердил, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали по запросу США об экстрадиции.

Отмечается, что судебное заседание состоится «как можно быстрее». Об этом сообщается на сайте полиции.

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В 2018 году в СМИ появилась информация, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Ассанжа, но они находятся под грифом «секретно». В случае экстрадиции в США, ему может грозить длительный тюремный срок за шпионаж. Сам Ассанж неоднократно заявлял, что в США его могут убить.

11 апреля основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в центре Лондона после того, как Эквадор отказал ему в убежище из-за неоднократного нарушения условия предоставления политического убежища.