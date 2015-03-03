ЕС и Россия договорились возобновить трехсторонний диалог по ассоциации Киева и Брюсселя

Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, передает РИА Новости.

”Безусловно, содержание соглашения - это дело Украины и ЕС, но наше дело - это обезопасить наши компании, бизнес и отрасли экономики от возможных последствий. Мы видим негативные последствия для российского бизнеса от этого соглашения”, - заявил Улюкаев журналистам.

Поэтому на встрече еврокомиссаром по торговле Сесилией Мальстрем во вторник министр подтвердил, что если опасения РФ не будут приняты во внимание, то Россия будет вынуждена принять меры по защите своей экономики, в том числе через введение или повышение таможенных пошлин.

”Мы договорились, что трехсторонняя министерская встреча (в формате Россия-Украина-ЕС - УНИАН) состоится как можно скорее”, - сказал Улюкаев.

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Как сообщалось ранее, во время трехсторонней дискуссии 12 сентября на министерском уровне между ЕС, Украиной и Россией было принято решение отсрочить временное применение части Соглашения об ассоциации, которая касается создания зоны свободной торговли Украина-ЕС до 31 декабря 2015 года.