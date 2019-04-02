Поклонники Marvel обвалили сайты американских кинотеатров из-за новых «Мстителей»

В США лента «Мстители: Финал» поставила абсолютный исторический рекорд по продажам билетов за первый час.

В США и Канаде поклонники киновселенной Marvel обвалили сайты кинотеатров после старта ранних продаж билетов на картину «Мстители: Финал».

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Как сообщает DTF, интернет-ресурсы не выдержали небывалого наплыва пользователей. Так, главная страница сети AMC даже спустя полтора часа после выхода ролика продолжала работать со сбоями. Подобная ситуация возникла и у билетного оператора Fandango.

Многие пользователи жаловались, что им приходится стоять в цифровых очередях от 30 минут до часа, так как серверы билетных операторов не успевали обрабатывать все запросы.

В дальнейшем в Fandango сообщили, что новые «Мстители» поставили абсолютный исторический рекорд по продажам билетов за первый час.

Напомним, в сети сегодня появился очередной трейлер фильма «Мстители: Финал», в котором показали возвращение Таноса, главного антагониста предыдущей части «Мстители: Война бесконечности».