Восемь стран Южной Америки сформировали новый региональный блок

В блок вошли Чили, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу и Гайана.

Восемь стран Южной Америки в пятницу, 22 марта, сформировали региональный блок PROSUR, который должен прийти на смену Союзу южноамериканских наций (UNASUR). Последний был создан в 2008 году по инициативе занимавшего на тот момент пост президента Венесуэлы Уго Чавеса, а также тогдашних президентов Бразилии и Аргентины - Лулы да Сильвы и Кристины Киршнер.

Читайте такжеПолитический кризис в Венесуэле: Мадуро решил отправить в отставку всех министров (видео)

С течением времени 12 стран приостановили свое членство в UNASUR - отчасти из-за разногласий, а также в связи с неготовностью блока способствовать урегулированию ситуации в Венесуэле, сообщает DW.

О запуске новой инициативы было объявлено в столице Чили - Сантьяго. Помимо этой страны, к блоку присоединились Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу и Гайана. В задачу объединения вошли защита демократии, а также "обновление и укрепление" региональной интеграции, отмечается в совместной декларации лидеров.

Преемника Чавеса, главу Венесуэлы Николаса Мадуро, на встречу в Сантьяго не пригласили. В то же время приглашение было направлено временному президенту страны и председателю Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо. Однако он своих представителей на переговоры не прислал. О причинах отсутствия не сообщается.