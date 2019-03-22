Washington Post: Террорист в Новой Зеландии был одержим прошлым, которого никогда не было

В Европе никогда не существовало такого явления как сугубо христианские армии и народы.

На прошлой неделе сторонник идей о превосходстве белой расы Брентон Таррант убил по меньшей мере 50 человек в мечети в Новой Зеландии. И при этом он верил, что бойня, устроенная им, — это часть болезненной исторической фантазии. На своем пути в город Крайстчерч он слушал сербскую националистическую песню, в которой прославляется Радован Караджич – бывший лидер боснийских сербов, которого бросили в тюрьму за организацию геноцида и военных преступников против боснийских мусульман в 90-х годах.

На снимках оружия Тарранта хорошо видно, что он укрыл ее именами ряда европейских христианских командиров за много веков, которые вели войны против по большей части мусульманских армий. Одну из своих винтовок он назвал «Turkofagos», что в переводе с греческого означает «пожиратель турок», пишет Washington Post.

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На самом деле в одержимости Тарранта длительной историей европейских войн против мусульман нет ничего оригинального. Норвежский террорист Андерс Брейвик в 2011 году убил 77 человек, провозгласив себя «крестоносцем-тамплиером» и опубликовав манифест, в котором сотни раз упоминает о конфликтах на Балканах. Очевидно, что он и Таррант рассматривали регион как грань между исламским миром и Западом.

Следователи из ряда стран, среди которых Болгария, Хорватия, Румыния и Греция, теперь отслеживают путь новозеландского террориста через Балканы в 2016-2018 годах. В частности, он как-то наведался в монастырь 11 века, в котором румынский князь молился за победу над войсками османов. Также он посетил узкий горный проход, где в 1877 году русские и болгарские солдаты разбили большую турецкую армию. Это паломничество в совокупности с тем кошмаром, в котором многочисленные мусульмане живут во Франции, сформировали его экстремистские взгляды.

«Мы считаем, что его путь к радикализации состоялся в Европе», - сказал один из офицеров отдела по борьбе с терроризмом в Австралии.

Для Тарранта, как и для Брейвика, прошлое – это бесконечное поле битвы. Их манифесты дают четко понять, насколько сильно они желали принять участие в «битве цивилизаций», сочетая свои террористические преступления против иммигрантов с представлениями о героической борьбе «с ордой чужаков» много веков назад. Таррант был убежден, что он участвует в кампании возмездия против «вторжений». А совершенные им преступления должны были остановить поток иммигрантов в Австралию и Новую Зеландию.

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Конечно, ни один из видов экстремизма не имеет монополию на грубое и извращенное трактование истории. Боевики «Исламского государства» также фанатично верят, что они ведут эпохальную «священную войну», опираясь на апокалиптическое пророчество о том, как исламская армия уничтожит силы «Рима» в решающей битве, увековечив славу «халифата». Конечно, ничего этого не произошло. А последние силы «Исламского государства» вот-вот будут разбиты.

Но Таррант и такие, как он – это не просто какое-то обезумевшее меньшинство. Они вполне вписываются в более широкий мир белых националистов на Западе, которые опираются на миф об истории незыблемых и однородных наций. Это политическая риторика, которая распространена среди европейских «правих» радикалов и которую в определенной степени продвигают нелиберальные европейские лидеры вроде Виктора Орбана в Венгрии или президента Дональда Трампа в США. Они оба называют себя «националистическими героями», которые якобы стоят на пути орды захватчиков.

«С 1930-х годов националисты, фашисты и правые политики от Восточной Европы до Латинской Америки учились друг у друга и мечтали о новом мире из «чистых» наций»», - пояснил эксперт по балканской истории Эдин Хайдарпасич.

Он указал на то, что Радован Караджич был образцом борьбы против «демографических угроз» со стороны мусульман как для Брейвика, так и для Тарранта. И пока такие радикалы цепляются за свои извращенные представления о прошлом, исследователи средневековья и другие историки отмечают, что такого прошлого никогда не существовало.

«Идея о том, что средневековые общества были образцом незапятнанной белой расы, просто возмутительна. Это было бы смешно, если бы не так страшно», - сказал эксперт по истории Средневековья и Ближнего Востока Пол Стартвент.

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К примеру, на оружие Тарранта были надписи, связанные с известной битвой за Вену 1683 года. Обычно о ней принято вспоминать как о переломном моменте, который остановил наступление Османской империи в сердце Европы. Но правда более сложная. Османская империя и так была государством с многочисленными этносами. Но она также была в союзе с католическим королем Франции. А османские войска продвигались к Вене при поддержке легендарного венгерского князя Имре Текели, который был протестантом. И он, несмотря на приверженность к христианству, шел в наступление под османским флагом против католической империи Габсбургов. Также исламскую армию усиливали казаки из Украины, которые в то время рассматривали османов как полезного союзника в борьбе с поляками и русскими.

С другой же стороны армия Польши, которая пришла на подмогу Вене, имела в составе крымскотатарских всадников. Несмотря на свою веру, они помогали в решающей битве остановить Османскую империю.

«Битва за Вену была многокультурной драмой. Это пример парадоксального и сложного поворота в европейской истории. Никогда не существовало такого явления как сугубо христианские армии в Европе», - отметил историк Даг Гербйорнсрад.