Генерала ВВС США назначили главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе
15:59, 16 марта 2019Мир
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Тод Уолтерс сменит на этой должности генерала Кертиса Скапарротти.
Главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе назначен американского генерала Уолтерса / фото ik.arhano.ru
Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе назначен американский генерал Тод Уолтерс.
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Североатлантический совет принял решение о назначении генерала ВВС США Тода Д. Уолтерса на должность верховного главнокомандующего союзников в Европе, сообщается на сайте НАТО.
Отмечается, что Уолтерс начнет исполнять обязанности главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе после завершения соответствующих процедур и сменит на этой должности генерала Кертиса Скапарротти.
Церемония смены командования состоится в Монсе (Бельгия) весной 2019 года.
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