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Генерала ВВС США назначили главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе

15:59, 16 марта 2019
Мир
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Главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе назначен американского генерала Уолтерса / фото ik.arhano.ru

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Североатлантический совет принял решение о назначении генерала ВВС США Тода Д. Уолтерса на должность верховного главнокомандующего союзников в Европе, сообщается на сайте НАТО.

Отмечается, что Уолтерс начнет исполнять обязанности главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе после завершения соответствующих процедур и сменит на этой должности генерала Кертиса Скапарротти.

Церемония смены командования состоится в Монсе (Бельгия) весной 2019 года.

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Теги: #США#НАТО