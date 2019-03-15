Wall Street Journal: Санкции не мешают России наращивать экономическое влияние на Европу

Слабые корпоративные правила и неодинаковые антикоррупционные практики позволяют Москве продолжать свою европейскую экспансию.

Россия пользуется размытыми законами о корпоративной регистрации, легкими налоговыми условиями и неравными антикоррупционными практиками, чтобы расширять свое экономическое влияние в некоторых странах Западной Европы. Отчет Центра стратегических и международных исследований конкретно указывает на три страны: Австрию, Италию и Нидерланды, которые открывают перед Москвой все двери.

Их финансовые и политические системы умышленно или нет, но позволяют Кремлю играть экономическими и политическими мускулами, пишет Wall Street Journal. Российское инвестирование в Австрии почти удвоилось с 2014 года, когда Москва аннексировала украинский Крым, а США и Евросоюз решили наказать ее за это санкциями. На российские деньги приходилось 16% всех иностранных прямых инвестиций в Австрии в 2017 году. Хотя еще в 2013-м этот показатель составлял не более 8%.

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В Италии, как указано в отчете, экономические связи с Россией укреплялись на фоне стагнации итальянских стандартов управления. Некоторые из главных политических партий в стране разделяют взгляды Кремля, направленные против иммигрантов и Евросоюза. Российские компании делают стратегические инвестиции в итальянском энергетическом, телекоммуникационном секторе, а также на рынке недвижимости. Итальянские банки стали вторым после Швейцарии местом для размещения российских денег. По оценкам, на итальянских счетах россияне спрятали около 23 миллиардов долларов.

А Нидерланды стали вторым крупнейшим торговым партнером для России. Активы российских компаний в королевстве выросли до 121 миллиарда долларов в 2017 году. Хотя в 2009 году их было лишь 49 миллиардов. Это невероятное увеличение произошло в основном до 2014 года и появления санкций. Но и на протяжении последних пяти лет этот уровень российских активов в Нидерландах тоже увеличивался.

«Бизнес происходит тайно в обход санкций», - сказала бывший чиновник Госдепартамента и автор отчета Хизер Конли.

По ее словам, проделанная ею работа не ставит за цель в чем-то обвинить Европу или три указанные страны, а лишь обратить внимание на проблему, ликвидация которой требует большей трансатлантического сотрудничества в борьбе с потоком грязных денег. Пресс-секретарь посольства Нидерландов в Вашингтоне сказала, что королевство хорошо знало о российском влиянии.

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«Мы точно не считаем себя теми, кто открывает двери перед преступной деятельностью россиян, умышленно или непредумышленно», - сказала она.

По словам представителя нидерландского посольства, на торговые показатели сильно влияет транзит российских товаров через порт в Роттердаме.

«Мы полностью признаем недостатки нашей налоговой системы в международной сфере. Борьба с уклонением от налогов – это столп политики нашего правительства», - добавила пресс-секретарь посольства.

В австрийском дипломатическом представительстве сказали, что не могут комментировать отчет, которого не видели. Посольства Италии и России не ответили на запросы о комментарии.