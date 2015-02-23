Франция послала флагман своего флота на борьбу с ИГИЛ

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на AFP.

"Интеграция авианосца "Шарль де Голль" в операцию... (в Ираке) начинается сегодня утром", - сказал журналистам агентства чиновник из окружения министра обороны Франции Жан-Ив Ле Дриана, когда тот направлялся на корабль, пишет Business Insider.

Первые истребители Rafale в понедельник утром уже вылетели с палубы авианосца в направлении Ирака, сообщает агентство.

Читайте такжеВ Ираке боевики "Исламского государства" сожгли заживо 16 человекГруппировка террористов, которая, по данным ЦРУ, насчитывает около 30 тысяч боевиков, провозгласила на захваченных территориях Ирака и Сирии халифат и стремится его расширять. С ИГИЛ воюют правительственные войска этих двух стран, международная коалиция во главе с США, а также иракские и сирийские курды.

Ранее британские СМИ со ссылкой на антитеррористическое ведомство Великобритании Quilliam сообщили, что террористы ИГИЛ планируют развязать войну на всей территории Южной Европы. Американский военный глава объединенного комитета штабов генерал Мартин Демпси во время своего недавнего выступления упомянул ИГИЛ среди семи главных угроз миру.