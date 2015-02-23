Турция совместит национальную систему ПРО с НАТО

Об этом заявил официальный представитель президента страны Ибрахим Калын, передает Би-би-си.

Читайте такжеТурция ввела танковый конвой в Сирию

"Как одна из самых важных стран на линии безопасности НАТО, мы, безусловно, обеспечим эту интеграцию и соответствие", - сказал Ибрахим Калын.

Его слова кардинально расходятся с заявлением министра обороны Турции Исмета Йилмаза, который сказал на прошлой неделе, что Турция не планирует интеграцию своей системы ПРО с НАТО.

Ранее сообщалось, что Турция рассматривает возможность заключить контракт с Китаем стоимостью $3,4 млрд на разработку новой системы ПРО.