Турция совместит национальную систему ПРО с НАТО
16:40, 23 февраля 2015Мир
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Новая система противоракетной обороны (ПРО) Турции будет совместима с системами ПРО, принятыми на вооружение в странах НАТО.
REUTERS
Об этом заявил официальный представитель президента страны Ибрахим Калын, передает Би-би-си.
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"Как одна из самых важных стран на линии безопасности НАТО, мы, безусловно, обеспечим эту интеграцию и соответствие", - сказал Ибрахим Калын.
Его слова кардинально расходятся с заявлением министра обороны Турции Исмета Йилмаза, который сказал на прошлой неделе, что Турция не планирует интеграцию своей системы ПРО с НАТО.
Ранее сообщалось, что Турция рассматривает возможность заключить контракт с Китаем стоимостью $3,4 млрд на разработку новой системы ПРО.
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