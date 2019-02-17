Японский премьер выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира по американскому запросу - СМИ

В пятницу Трамп заявил, что Абе выдвинул его на Нобелевскую премию мира за открытие переговоров и ослабление напряженности в отношениях с Северной Кореей.

Премьер-министр Японии Синдзо Абе выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, после получения соответствующего запроса из Вашингтона.

Читайте такжеКим Чен Ын приедет во Вьетнам за несколько дней до встречи с Трампом

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на газету Asahi. Выдвижение со стороны японского премьера, как утверждается, состоялось еще осенью прошлого года.

В пятницу Трамп заявил, что Абе выдвинул его на Нобелевскую премию мира за открытие переговоров и ослабление напряженности в отношениях с Северной Кореей.

Представитель Министерства иностранных дел Японии заявил, что его ведомство осведомлено о заявлениях Трампа, но воздержится от комментариев относительно взаимодействия между лидерами стран.

Напомним, в мае прошлого года американские конгрессмены также номинировали Трампа на Нобелевскую премию мира. Письмо-обращение к комитету премии подписали 18 конгрессменов-республиканцев по инициативе Люка Мессера.