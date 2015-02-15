В центре Варшавы спасатели несколько часов тушили пожар на мосту

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita. По данным спасательных служб, огонь распространился на территории 500 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 40 пожарных бригад.

"Тушение проходило с двух сторон в течении нескольких часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за закрытия моста в Варшаве образовались огромные пробки. Вероятно, движение по мосту не будет восстановлено после ликвидации пожара из-за значительных повреждений конструкции.

Польские пожарники предположили, что причиной возгорания могли стать доски, хранившиеся под мостом.