В центре Варшавы спасатели несколько часов тушили пожар на мосту
09:36, 15 февраля 2015Мир
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В центре Варшавы горел один из самых главных мостов через Вислу.
В Варшаве горел мост / скриншот с записи
Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita. По данным спасательных служб, огонь распространился на территории 500 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 40 пожарных бригад.
"Тушение проходило с двух сторон в течении нескольких часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за закрытия моста в Варшаве образовались огромные пробки. Вероятно, движение по мосту не будет восстановлено после ликвидации пожара из-за значительных повреждений конструкции.
Польские пожарники предположили, что причиной возгорания могли стать доски, хранившиеся под мостом.
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