Парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Македонии в НАТО

В США ожидают, что Северная Македония официально вступит в Альянс в 2020 году.

Парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Как сообщает Reuters, в соответствии с правилами НАТО, протокол о присоединении Македонии должно ратифицировать каждое государство-член Альянса.

"Процесс ратификации НАТО обычно занимает около года, и США заявили, что ожидают, что Северная Македония официально вступит в Альянс в 2020 году», - отмечает Reuters.

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Как сообщал УНИАН, 6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО в будущем.

До этого Афины и Скопье ратифицировали историческое соглашение о новом названии Македонии - Республика Северная Македония, которое поставило точку в 27-летнем споре, блокировавшем намерение Скопье присоединиться к НАТО и ЕС.

8 января глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украина может вступить в Альянс после Македонии.