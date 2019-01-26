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Во Франции возобновились акции "желтых жилетов"

17:51, 26 января 2019
Мир
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Протесты "желтых жилетов" во Франции / фото Dmitry Dzhus / flickr.com

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

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Сообщается, что демонстранты должны дойти к площади Бастилии около 17:00 за местным временем. "Желтые жилеты" скандируют "Макрона в отставку" и поют "Марсельезу". В данное время акция проходит спокойно, правоохранители не зафиксировали стычек полицией.

В Париже состоялась встреча с Министром иностранных дел Франции Анник Жирарден. 

"Я вышла, чтобы предложить им встречу. За этим рубежом есть много чего, чтобы внести свой вклад в национальные дебаты", - заявила Жирарден.

Также на 14:00 по местному времени запланирована акция в Тулузе, где должна была состяться встреча с мэром города Жан-Люк Муденк. Однако встреча была отменена из-за того, что Муденк не согласился проводить ее в прямом эфире.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что 19 января 2019 года в Париже против "желтых жилетов" правоохранители использовали водометы. Участники акции выразили свою обеспокоенность происшествием, так как акция была согласована с городскими властями. 

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Новость в сюжете: Протесты "желтых жилетов" во Франции
Теги: #Париж#Франция#протесты желтых жилетов