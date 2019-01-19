Протест "желтых жилетов" в Париже: арестованы 20 человек, полиция применила водомет

Всего во манифестациях по всей Франции участвуют 27 тыс. человек.

В Париже во время очередной, десятой акции «желтых жилетов» были арестованы 20 человек.

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Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию, участники акции были арестованы во время выборочных проверок за ношение запрещенного оружия.

По данным МВД, в Париже по состоянию на 14.00 в акции принимали участие 7 тыс. человек против 8 тыс. на прошлой неделе.

Полиция применила водомет против протестующих. Также по данным некоторых СМИ, был использован слезоточивый газ.

Всего во манифестациях по всей Франции участвуют 27 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, волна протестов во Франции началась 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.

В начале декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. Однако, несмотря на уступки, "желтые жилеты" решили продолжать свои акции, выступая против экономической политики президента Франции Эммануэля Макрона.