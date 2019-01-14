Гражданина Канады приговорили к смертной казни в Китае

Суд и следствие решили, что обвиняемый участвовал в схеме по доставке в Австралию 222 килограммов метамфетамина.

Суд китайского города Далянь приговорил гражданина Канады Ллойда Шелленберга к смертной казни по обвинению в контрабанде наркотиков.

Суд назвал Шеллленберга ключевым участником международного сговора с целью торговли наркотиками, сообщает Дождь со ссылкой на канадскую газету Globe and Mail. Его действия, согласно приговору, имели "чрезвычайно негативные" последствия.

Суд и следствие решили, что он участвовал в схеме по доставке в Австралию 222 килограммов метамфетамина - наркотик был спрятан в автомобильные покрышки на складе в Даляне.

Также в сговоре участвовал китайский переводчик Шелленберга. Он выступил в суде как свидетель и заявил, что подсудимый заставлял его покупать ножницы, перчатки и скотч для упаковки наркотика.

Читайте такжеВ стране-соседке Украины казнили двух человек

Канадец в суде заявил о своей невиновности. Он утверждает, что прилетел в Китай как турист. У осужденного есть десять дней, чтобы обжаловать приговор.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что руководство страны "крайне обеспокоено" решением китайского суда и будет добиваться того, чтобы смертный приговор не был приведен в исполнение.

Шелленберга задержали 3 декабря 2014 года, когда он сел на самолет в Гуанчжоу. Четыре года спустя китайский суд дал ему 15 лет тюрьмы за участие в контрабанде наркотиков. В декабре 2018 года прокуратура назначила новое судебное разбирательство по вновь открывшимся обстоятельствам. Ему предъявили обвинения в участии в организованной международной группе, занимающейся наркотрафиком. Соответствующая статья предполагает наказание вплоть до смертной казни.

Globe and Mail отмечает, что приговор приведет к усилению напряженности в отношениях между Китаем и Канадой. В Канаде, как пишет издание, новый процесс над Шелленбергом многие считают ответом на задержание финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Ранее УНИАН сообщал, что украинка Екатерина Рябальченко была оправдана по обвинениям в контрабанде наркотиков в Малайзию. Однако, ее оставили под стражей из-за апелляции прокуроров.