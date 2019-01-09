Германия и Франция подпишут новый договор о дружбе

Церемонию подписания документа запланировано провести 22 января в Коронационном зале в здании городской ратуши города Аахен.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон 22 января подпишут новый договор о сотрудничестве и интеграции между странами.

Торжественная церемония подписания состоится в Аахене, сообщает Европравда со ссылкой на немецкое правительство.

Аахенский договор будет основываться на подписанном в 1963 году Елисейском соглашение. Составленный после Второй мировой войны документ был призван углубить сотрудничество между двумя бывшими вражескими сторонами.

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"Новый договор направлен на достижение большей конвергенции между двумя странами. Германия и Франция хотят вместе противостоять вызовам 21-го века", - пояснили в немецком правительстве.

Новый межгосударственный договор призван углубить сотрудничество между двумя странами в экономике, внутренней политике и политике безопасности, культуре, образовании и сфере исследований и технологий.

Как передает Deutsche Welle, церемонию подписания документа, уже получившего название Аахенского договора, запланировано провести 22 января в Коронационном зале в здании городской ратуши города Аахен.