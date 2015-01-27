Индонезия сворачивает поиски обломков самолета AirAsia

Индонезийские военные прекращают поиски обломков потерпевшего крушение над Яванским морем 28 декабря лайнера авиакомпании AirAsia.

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