Индонезия сворачивает поиски обломков самолета AirAsia
13:53, 27 января 2015Мир
460 0
Индонезийские военные прекращают поиски обломков потерпевшего крушение над Яванским морем 28 декабря лайнера авиакомпании AirAsia.
REUTERS
Индонезийские спасатели в понедельник возобновили операцию по подъему фюзеляжа лайнера авиакомпании AirAsia, передает Би-би-си.
Читайте такжеКрушение самолета AirAsia: эксперты начали анализ черных ящиков – Le Figaro В субботу попытка поднять самолет закончилась неудачно.
На борту лайнера AirAsia находились 162 человека. В настоящее время на поверхность подняты останки 70 тел.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter