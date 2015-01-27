Индонезия сворачивает поиски обломков самолета AirAsia

13:53, 27 января 2015
Мир
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Индонезийские военные прекращают поиски обломков потерпевшего крушение над Яванским морем 28 декабря лайнера авиакомпании AirAsia.

REUTERS

Индонезийские спасатели в понедельник возобновили операцию по подъему фюзеляжа лайнера авиакомпании AirAsia, передает Би-би-си.

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На борту лайнера AirAsia находились 162 человека. В настоящее время на поверхность подняты останки 70 тел.

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