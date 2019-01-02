Взрыв в Магнитогорске: количество погибших увеличилось до 24

Спасатели продолжают поиски ещё 17 человек.

Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 24 человек.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

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"По данным на 18.45 (по московскому времени) часов с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 30 человек, из них 24 человека погибли, в том числе 2 ребёнка, 6 – спасены, в том числе 2 ребёнка. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - говориится в сообщении.

Спасатели продолжают поиски ещё 17 человек. В поисковой операции задействованы более тысячи человек и почти 300 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. 2 января в Челябинской области объявили днем траура по погибшим.

По данным МЧС РФ в списке пропавших без вести числится уроженка Хмельницкой области Татьяна Антипова. Как сообщили в МИД Украины, в настоящее время официального подтверждения информации о гражданке Украины, которая могла исчезнуть в результате взрыва дома в российском Магнитогорске, нет.