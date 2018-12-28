В США умер старейший в стране ветеран Второй мировой

Незадолго до смерти он был госпитализирован с пневмонией. В мае 2019 года ему должно было исполниться 113 лет.

В США в возрасте 112 лет умер Ричард Овертон — старейший человек страны и самый пожилой в Соединенных Штатах ветеран Второй мировой войны.

Об этом сообщает CNN. Незадолго до смерти он был госпитализирован с пневмонией. В мае 2019 года ему должно было исполниться 113 лет.

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Овертон добровольно пошел в армию в 1942 году и служил в 188-м авиационном инженерном батальоне. После этого он участвовал в ряде сражений на Тихом океане. Как упоминал президент США Барак Обама на церемонии его чествования в 2013 году, Овертон прошел бои на Окинаве и Иводзиме.

Ранее сообщалось, что в США на 107 году жизни скончался Рэй Чавес, старейший из ветеранов, переживших атаку Японии на базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны.