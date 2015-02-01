В центре Бангкока прогремел взрыв – СМИ
20:43, 01 февраля 2015Мир
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Взрыв прогремел в центре Бангкока у здания популярного торгового центра "Сиам Парагон".
REUTERS
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, никто из посетителей не пострадал.
После случившегося, подходы к месту происшествия перекрыты, наблюдается задымление. Поезда наземного метро не останавливаются на станции "Сиам", которая расположена в непосредственной близости от ТЦ.
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По одной из версий, взрыв произошел в трансформаторе у здания "Сиам Парагона", который является самым посещаемым торговым комплексом в столице Таиланда.
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