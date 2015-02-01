Взрыв в Дамаске унес жизни минимум шести человек – СМИ

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство "Франс Пресс" и сирийских правозащитников.

Что послужило причиной взрыва, пока не установлено.

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Конфликт в Сирии унес жизни свыше 200 тысяч человек. По данным ООН, в результате конфликта пострадали (нуждаются в гуманитарной поддержке) более 12 миллионов человек, почти 4 миллиона сирийцев стали беженцами, еще более 7 миллионов — внутренне перемещенными лицами.