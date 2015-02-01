Франция выступила против списания задолженности Греции

Заявление было сделано им за несколько часов до начала переговоров в Париже с его греческим коллегой Янисом Варуфакисом, передает ТАСС.

"С Грецией можно вести переговоры, возможно договориться о переносе сроков платежей, можно снизить размер ее задолженности, но полностью ликвидировать ее нельзя", - подчеркнул Сапен, выступая в эфире французского телеканала "Каналь плюс".

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"Я считаю, что проведение переговоров по задолженности - законное право правительства Греции", - отметил также он.

Напомним, ранее в Европейском парламенте назвали неприемлемым поведение нового правительства Греции, которое откровенно заняло пророссийскую позицию и заявило о несогласии с позицией Евросоюза относительно событий на востоке Украины и причастности к этому РФ.