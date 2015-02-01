В Варшаве и Кракове состоятся митинги в поддержку Украины

Организаторы протестов - общественные организации - в частности отмечают: "Несмотря на многочисленные международные встречи в верхах, на декларации и протоколы, бои не утихают, а количество жертв растет. Этот конфликт с самого начала был инициирован и поддерживаемый Россией, на Востоке Украины российские солдаты убивают российским оружием", - сообщает "Польское радио".

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"Мы призываемвласти России прекратить истребительные действия, вывезти свои войска и оружие с территории Украины и немедленно освободить политических заключенных", - говорится в сообщении.

Инициаторы протестов против войны призывают европейские государства, США и международные организации сделать все возможное для окончания конфликта на пользу мира.

Протестующие в Варшаве собираются перед посольством России в Польше, а участники манифестации в Кракове от памятника Адама Мицкевича отправятся к генеральному консульству России. "Не будьте равнодушными относительно этой трагедии", "Не позвольте чтобы эта война унесла еще больше человеческих жизней" - под такими лозунгами будут проходить воскресные протесты в Польше.