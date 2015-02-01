Индонезия возобновила поиски на месте катастрофы самолета AirAsia

Перед спасателями стоит цель обнаружить тела 86 погибших в ходе падения лайнера. Ранее из воды были подняты 76 тел погибших, передает "Апостроф" со ссылкой на AFP.

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По словам главы Национального поисково-спасательного агентства Индонезии, в операции примут участие 68 дайверов, которые продолжат осмотр фюзеляжа самолета.

Напомним, Airbus 320-200 авиакомпании AirAsia вылетел из индонезийского города Сурабая в Сингапур рано утром 28 декабря и менее чем через час полета пропал с экранов радаров, а не подав предварительно сигналов бедствия.

На борту были 162 человека (в подавляющем большинстве - граждане Индонезии), все они погибли.

Власти Индонезии обнаружили в море у берегов Борнео обломки самолета и тела погибших.