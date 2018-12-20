Трамп заявил, что США не будут «полицейским» на Ближнем Востоке
15:33, 20 декабря 2018Мир
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Он подчеркнул, что теперь должен сражаться кто-то другой.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп пояснил свое решение о выводе американских войск из Сирии.
По его словам, настало время действовать другим государствам. Об этом он написал в твиттере.
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«Хотят ли США стать полицейским на Ближнем Востоке, не получая при этом НИЧЕГО, и тратить драгоценные жизни и триллионы долларов, защищая тех, кто в большинстве случаев это не ценит? Хотим ли мы остаться там(в Сирии. — ред.) навсегда?», — отметил Трамп.
Он подчеркнул, что теперь должен сражаться кто-то другой.
Ранее Трамп рассказал, когда было принято решение о выходе США из Сирии.
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