Трамп заявил, что США не будут «полицейским» на Ближнем Востоке

Он подчеркнул, что теперь должен сражаться кто-то другой.

Президент США Дональд Трамп пояснил свое решение о выводе американских войск из Сирии.

По его словам, настало время действовать другим государствам. Об этом он написал в твиттере.

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«Хотят ли США стать полицейским на Ближнем Востоке, не получая при этом НИЧЕГО, и тратить драгоценные жизни и триллионы долларов, защищая тех, кто в большинстве случаев это не ценит? Хотим ли мы остаться там(в Сирии. — ред.) навсегда?», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что теперь должен сражаться кто-то другой.

Ранее Трамп рассказал, когда было принято решение о выходе США из Сирии.