Белый дом подтвердил вывод военных из Сирии

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные одержали победу над ИГ.

США приступили к выводу войск из Сирии, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные одержали победу над ИГ в Сирии, сообщает Reuters.

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«Эти победы над ИГ в Сирии не сигнализируют о завершении [действий] Глобальной коалиции или ее кампании. Мы начали возвращать войска Соединенных Штатов домой, переходя к следующему этапу этой кампании», - заявила Сандерс.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Трамп отдал приказ о полном выводе американских войска из Сирии.