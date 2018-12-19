Sueddeutsche Zeitung: Независимость церкви Украины стала для России поражением, равноценным падению империи

В религиозном поле Киев поступил правильно, однако для Москвы это большое поражение, которое она вряд ли оставит без ответа.

По иронии судьбы, именно Москва с 2014 года, сама того не желая, дала Украине большой толчок к консолидации и укрепления своей национальной идентичности.

Аннексия Крыма, война на Донбассе и восстановление посягательств Русской православной церкви на восстановление если не географической, то хотя бы культурной московской империи сильно повлияли на осознание украинцев своей национальности.

Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung, добавляя, что давно просроченное создание и международное признание независимой Православной церкви Украины стало новым шагом в этом направлении. Однако, ПЦУ еще придется продемонстрировать, что она что-то большее, чем безусловно связанная с государством конфессия. Кроме того, укрепление национальной и культурной идентичности может кое-чего стоить украинцам.

Несколько лет назад Андрей Илларионов, который некогда был советником Владимира Путина, стал одним из первых, кто предсказал российскую аннексию Крыма. Теперь же, ссылаясь на старые контакты, он говорит, что для российского автократа появление неподконтрольной РПЦ украинской церкви – это катастрофа не меньших масштабов, чем падение Российской империи или СССР. Вполне вероятно, что это правда. Ведь претензия России на роль лидера славянского мира опирается сугубо на вымышленное культурное и духовное превосходство над «загнивающим» Западом. Поскольку политически и экономически Москва конкурировать не может.

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Украина была самым важным бриллиантом в короне РПЦ. Ее потеря вряд ли останется без мести Путина. Даже до этого времени считалось, что Москва вряд ли пойдет на уступки на Донбассе или в других конфликтных вопросах. А теперь это стало еще менее вероятным. Идеологи путинского режима, недовольные марионетками в оккупированных Луганске и Донецке, могут импульсивно выдвинуть предложение об аннексии этих украинских городов.

Если будет потребность, Путин или его возможно более радикальный преемник может даже устроить церковные конфликты в нужных местах вплоть до кровопролития. А потом под надуманным предлогом «защиты русскоязычных православных людей» Москва может устроить вторжение в другие регионы Украины. Поэтому не исключено, что Украину ждет рискованный путь.