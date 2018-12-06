Лидер "Бумбокса" рассказал о концерте на границе с аннексированным Крымом

Артист подчеркнул, что оккупированный Россией Крым остается частью его дома.

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал в сюжете "Сніданку з 1+1" о своем концерте для крымчан, который состоялся 19 июля 2018 года на контрольном пункте въезда-выезда Каланчак.

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Об этом пишет ТСН. "В составе "Бумбокса" происходили крутые и значимые для меня события и концерты. Пожалуй, самым большим был концерт этим летом в Каланчаке. Я организовал концерт на так называемой границе с Крымом, потому что хотел передать привет тем людям, которые остались там - на оккупированной территории", - пояснил Хлывнюк.

"Твій на сто відсотків" - именно так называется песня группы "Бумбокс", которая через несколько дней после выхода засела в сердцах тысячи меломанов! О музыке, жизни вне сцены и своем тайном коде рассказал лидер группы Андрей Хлывнюк в рубрике "Персона".

Артист подчеркнул, что оккупированный Россией Крым остается частью его дома.

"Я там бывал каждое лето и не только летом. Там микрофонные стойки уже были забетонированы, если вы понимаете, о чем я", - добавил Андрей.