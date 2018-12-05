Сербия пригрозила Косово вооруженным вторжением

Вооруженная интервенция является одним из возможных вариантов ответа на создание в Косово регулярных войск.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила, что формирование косовской армии может вызвать вооруженное вмешательство Сербии.

Брнабич отметила, что она надеется, что "нам никогда не придется использовать нашу армию, но, к сожалению, пока это один из вариантов на столе". Об этом пишет Associated Press.

Парламент Косово будет голосовать 14 декабря законопроект по трансформации Сил безопасности Косово в регулярную армию. Сербские чиновники утверждают, что армия будет использована для преследования сербского меньшинства Косово, - это утверждение неоднократно отвергалось косовскими властями.

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Планы Косово уже раскритиковали в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что намерение Косово создать армию может иметь серьезные последствия. "Такой ход является нечетким, он противоречит советам многих союзников НАТО и может иметь серьезные последствия будущей евроатлантической интеграции Косово", - сказал он.

Брнабич, в свою очередь, добавила также, что этническое албанское руководство Косово должно "прийти в себя". "Мы не можем стоять в стороне и смотреть молча, пока "кто-то проводит новую этническую чистку" сербов на Балканах", - подчеркнула премьер.

Напомним, что в начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольную им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербской автономии на севере Косово.

29 сентября Президент Сербии Александар Вучич дал приказ привести армию страны в полную боевую готовность после активизации косовских спецназовцев неподалеку сербских границ.