Губка Боб остался без создателя: в США умер автор легендарного мультсериала

В США на 57-м году жизни скончался Стивен Хилленберг, автор сверхпопулярного мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".

Создатель мультипликационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны» умер в возрасте 57 лет. Читайте такжеСоздатели анонсировали финал сериала «Время приключений» Об этом сообщается в официальном Twitter виттере телеканала Nickelodeon. «Мы с грустью сообщаем новость о смерти Стивена Хилленберга, создателя «Губки Боба Квадратные Штаны», — говорится в официальном сообщении. Как предает Reuters, Хилленберг был болен боковым амиотрофическим склерозом.

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