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Губка Боб остался без создателя: в США умер автор легендарного мультсериала

06:07, 28 ноября 2018
Мир
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В США скончался автор мультсериала "Губка Боб" / скриншот

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Об этом сообщается в официальном Twitter виттере телеканала Nickelodeon.

«Мы с грустью сообщаем новость о смерти Стивена Хилленберга, создателя «Губки Боба Квадратные Штаны», — говорится в официальном сообщении.

Как предает Reuters, Хилленберг был болен боковым амиотрофическим склерозом.

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Теги: #мультфильм