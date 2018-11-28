Губка Боб остался без создателя: в США умер автор легендарного мультсериала
06:07, 28 ноября 2018Мир
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В США на 57-м году жизни скончался Стивен Хилленберг, автор сверхпопулярного мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".
В США скончался автор мультсериала "Губка Боб" / скриншот
Создатель мультипликационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны» умер в возрасте 57 лет.
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Об этом сообщается в официальном Twitter виттере телеканала Nickelodeon.
«Мы с грустью сообщаем новость о смерти Стивена Хилленберга, создателя «Губки Боба Квадратные Штаны», — говорится в официальном сообщении.
Как предает Reuters, Хилленберг был болен боковым амиотрофическим склерозом.
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