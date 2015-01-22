Washington Post: Курды оттеснили боевиков ИГ с большой части северных территорий Ирака

Об этом пишет Лавдэй Моррис в своей статье, которая называется «Курды оттеснили боевиков ИГ с большой части северных территорий Ирака», опубликованной в американской газете Washington Post.

В комплексной операции, начавшейся вчера рано утром, приняли участие около 5 тыс. курдских солдат, известных как отряды «Пешмерга». Коалиционные силы во главе с американцами помогали им авиаударами, как сообщило правительство полуавтономного курдского региона Ирака.

До того как началось наступление, предполагалось, что иракские силы готовятся к атаке на Мосул, один из крупнейших иракских городов, который был захвачен экстремистами Исламского государства в июне во время наступления на северные территории Ирака. Из-за авиаударов и параноидальных мыслей об информаторах боевики отрезали телефонные линии и интернет-соединение в городе в течение последних месяцев.

Курдские войска продвигались через села и главную магистраль, окружив Мосул с трех сторон и отрезав маршруты снабжения между этим городом и близлежащим Таль-Афаром. Курдские власти заявили, что, по меньшей мере, 200 боевиков ИГИЛ было убито, при этом 14 террористов-смертников подорвали машины, чтобы остановить нападение. Коалиционные силы уничтожили три из этих автомобилей, начиненных взрывчаткой, с помощью ударов с воздуха, сообщили чиновники.

Подтвердить детали отчета курдских чиновников в независимых источниках не удалось. Силы Исламского государства прорвались в западную часть Ирака год назад и теперь контролируют большую часть территорий страны.

Начальник службы безопасности Курдистана Масрур Барзани сказал во время пресс-конференции, что экстремисты почувствовали, что ситуация накаляется.

«Отряды «Пашмерга» взяли под свой контроль стратегически важную территорию, в результате чего влияние ИГ в этом районе значительно уменьшилось», – добавил он.

Силы национальной безопасности Ирака не принимали участия в координации нападения, сообщили чиновники. Они добавили, что отряды курдов не намерены продвигаться в те районы, где большую часть населения не составляют курды. Проведение операции в Мосуле – это задача центрального правительства Ирака.

«Мосул находится в большей изоляции, и я надеюсь, что иракское правительство сможет выполнить свои обязательства и принять участие в освобождении других территорий страны, особенно Мосула», – сказал Барзани.

Читайте такжеКурды отбили у боевиков ИГ ключевую высоту близ сирийского КобаниБои продолжались в ночь на среду, в то время как силы безопасности начали очищать освобожденные села от взрывчатки, которую оставили боевики, сообщили чиновники.

В Лондоне министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд заявил в четверг, что могут потребоваться годы на то, чтобы с помощью двойных атак на Исламское государство – авиаударов и наступления иракских сухопутных войск – полностью искоренить боевиков в Ираке.

«Не получится сделать это за 3-6 месяцев. Понадобится год, два года, чтобы вытеснить ИГИЛ из Ирака, но мы делаем то, что необходимо делать, чтобы переломить ситуацию», –сказал Хаммонд Sky News перед международной конференции, во время которой обсудят стратегию борьбы с ИГ в Ираке и Сирии.

Должен состояться ряд встреч с участием госсекретаря Джона Керри и премьер-министра Ирака Хайдера Аль-Абади.