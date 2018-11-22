Вымышленного персонажа назвали самым известным в мире поляком

Ведьмака Геральта из Ривии признали самым известным в мире поляком.

Вымышленного персонажа ведьмака Геральта из Ривии признали самым известным в мире поляком.

Он появился на обложке нового номера журнала Tygodnik Powszechny, редакция которого и присвоила Геральту это звание, пишет "112.Украина".

"Ведьмак стал первым настоящим польским культурным суперпродуктом – франшизой, как "Звездные войны". Битва за права на Ведьмака ведется на невиданном доселе уровне", - говорится в редакционном материале, посвященном Геральту.

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Напомним, образ Геральта принадлежит перу польского писателя Анджея Сапковского, который создал целый цикл рассказов и романов о приключениях ведьмака и его друзей. Эти произведения легли в основу невероятно популярной серии видеоигр, разработкой которой занималась польская студия CD Projekt Red. Три ее части вышли в 2007, 2011 и 2015 годах. В процессе создания игр Сапковский не сотрудничал со студией, а позднее потребовал от нее около 16 миллионов долларов дополнительных авторских отчислений. Решением этого спора сейчас занимается суд Польши.

Тем временем американская компания Netflix снимает сериал "Ведьмак" по вселенной Сапковского. Роль Геральта в шоу досталась английскому актеру Генри Кавиллу. Отметим, что в начале 2000-х на экраны вышла польская телеадаптация саги с Михалом Жебровским в главной роли. Большого успеха она не имела. Жебровского звали поучаствовать в кастинге Netflix, но он не успел вовремя отправить запись на пробы.