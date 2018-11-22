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Жареная индейка, парады и длинные выходные: в США отмечают День благодарения

11:00, 22 ноября 2018
Мир
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REUTERS

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По традиции, каждый четвертый четверг ноября, американцы возносили хвалу Богу за богатый урожай. Со временем праздник утратил свои религиозные корни и превратился в семейное торжество.

День благодарения, или по-английски Thanksgiving Day, связан с историей о первых переселенцах из Англии, которые приплыли к берегам Америки в 1620 году и основали в нынешнем штате Массачусетс Плимутскую колонию.

Более половины из прибывших не смогли пережить зиму и погибли, а выжившие с помощью местных индейцев занялись земледелием. Получив богатый урожай, осенью 1621 года колонисты пригласили на ужин принесения благодарности Господу вождя и индейцев племени, которое помогло им выжить. Это и стало первым празднованием Дня благодарения.

Спустя столетие, один из отцов-основателей и первый президент США Джордж Вашингтон предложил отмечать День благодарения ежегодно 26 ноября. Сменявшие друг друга следующие президенты США меняли дату, когда, по их мнению, следовало всей страной праздновать этот день, а в 1941 году был утвержден нынешний порядок празднования - каждый четвертый четверг ноября.

День благодарения - это день, когда люди могут благодарить за то, что у них есть. Семьи и друзья собираются вместе за праздничным столом, к которому традиционно готовят фаршированную индейку, картофель, овощи, клюквенный соус и тыквенный пирог.

Также существует традиция в Белом Доме - "помилование индейки" накануне праздника. Для этой церемонии отбирают нескольких птиц, чьи кандидатуры затем выставляются на голосование на сайте Белого дома, им также выбирают имена. 

REUTERS

Кроме того, президенты США раздают часто в канун праздника ужин для бездомных или пожилых.  

Среди жителей Нью-Йорка уже стало традицией, в День благодарения с раннего утра приходить всем семейством на Манхэттен, чтобы воочию увидеть знаменитый парад надувных фигур сети универмагов Мэйсис. Более двух миллионов человек собираются по пути его следования, чтобы поприветствовать участвующих в параде и насладиться удивительным зрелищем. В некоторых городах и поселках проходят парады. В этот день также отмечают открытие сезона рождественских покупок. После Дня благодарения наступает Черная пятница – день распродаж и грандиозных скидок в США.

Большинство государственных учреждений США, предприятий, школ, университетов, колледжей и других организаций закрыты в этот день. Многие офисы и предприятия позволяют сотрудникам иметь долгий четырехдневные выходные.

День благодарения считается одним из самых оживленных периодов для путешествий.

В последние годы День благодарения в Украине набирает все большую популярность.  Ранее этот праздник в нашей стране отмечался преимущественно в протестантской среде, а национального масштаба он начал приобретать после Революции Достоинства.

23 сентября в Киеве второй раз масштабно отметили Праздник благодарения, который посетили более 100 тысяч человек. Жители и гости столицы собрались на Майдане, чтобы поблагодарить Бога за свою страну, за семью, за урожай.

В 2017 году на это действо в Киев был приглашен легендарный мотивационный спикер Ник Вуйчич - человек без рук и ног. Тогда его выступление собрало на Крещатике несколько сотен тысяч гостей, а благодаря прямой трансляции мероприятие смогли посмотреть миллионы зрителей по всему миру.

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Теги: #праздники#традиции#приметы на осенее равноденствие#День благодарения Трамп индейка