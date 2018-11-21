В ОАЭ за пять минут осудили на пожизненный срок британского ученого

Ученого обвинили в шпионаже.

Суд в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) приговорил к пожизненному заключению научного сотрудника Даремского университета Мэтью Хеджеса.

Читайте такжеВ ОАЭ женщина накормила пакистанцев мясом убитого любовника

Как сообщает Reuters, 31-летнего ученого обвинили в шпионаже в пользу властей Британии. Слушание по делу длилось менее пяти минут и проходило в отсутствие адвоката. Британец своей вины не признал, однако у него изъяли все приборы и материалы его исследовательской работы.

Основанием для обвинения стала жалоба одного из граждан ОАЭ, который заявил о выспрашивании Хеджесом конфиденциальной информации. Родственники англичанина говорят, что в качестве доказательств обвинение представило заметки из его диссертационного исследования, которое длилось две недели. Родные также рассказали, что во время допросов ученый подписал протокол, составленный на арабском языке, которого он не понимает. Очевидно, этот документ содержал признание в совершении шпионажа, на основании чего и был принят приговор суда.

Британские власти уже осудили такой вердикт Фемиды. "Мы глубоко разочарованы и обеспокоены сегодняшним приговором", - отметила премьер-министр страны Тереза Мэй. По словам главы МИД Джереми Ханта, судебное определение не совпадает с тем, чего Лондон "ожидает от друга и доверенного партнера, а также противоречит предыдущим заверениям". Политики указали, что вопрос будет подниматься на самых высоких уровнях, и дело будет иметь последствия для двусторонних отношений.

Хеджес имеет право обжаловать приговор в течение 30 дней. Арабские медиа отмечают, что пожизненный срок для гражданина другой страны в ОАЭ означает, что осужденный проведет в тюрьме максимум 25 лет, а потом его депортируют. Британец уже провел в одиночной камере пять месяцев, в октябре его выпустили под залог. Он сообщил, что в заключении у него ухудшилось физическое и психическое здоровье.