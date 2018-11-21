В Китае нашли самую высокую девочку на планете - в 11 лет ее рост составляет более двух метров

Девочка мечтает о карьере баскетболистки.

Школьницу, рост которой составляет 208 см, обнаружили в городе Цзинань, в провинции Шаньдун. Девочке всего 11 лет, она учится в шестом классе.

Подросток по имени Чжан Цзиюй среди своих школьниц самая высокая, потому что рост типичной китайской шестиклассницы составляет всего 137 см. Ее же рост - 208 см., сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail. Все потому, что рост матери и отца Чжан - 180 см, что является необычным для китайцев. Они не удивились, когда к шести годам их дочь уже выросла до 160 см.

Школьница мечтает стать профессиональной баскетболисткой. Она полюбила спорт из-за матери, которая ранее играла за сборную страны, а теперь тренирует местную команду. Несмотря на частые тренировки, Чжан хорошо учится и успевает заниматься музыкой и танцами.

Одноклассники относятся к девочке хорошо и часто просят поднять их на руки, однако некоторые жалуются, что для разговора с ней нужно сильно задирать голову.

По версии Книги рекордов Гиннесса, самая высокая девочка в мире - 12-летняя Софи Холлинс из английского города Саутгемптон, рост которой составляет 188 см. Будет ли семья Чжан регистрировать ее как новую рекордсменку, неизвестно.