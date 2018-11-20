Gazeta Wyborcza: Украина разрушает мечту России стать «третьим Римом»

Москва, очевидно, потеряла шанс покончить с Константинополем и стать «первой среди равных» в православном мире.

Несмотря на все сопротивление и протесты Москвы, объединительный собор украинского православия состоится уже в декабре. Об этом объявил Вселенский патриарх Варфоломей, который поддерживает создание церкви в Украине, которая будет независимой от России.

А перед тем можно ожидать утверждения и может даже публикации томоса об автокефалии. Это может произойти во время синода епископов Константинопольского патриархата 27-29 ноября.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, напоминая, что российские религиозные иерархи очень гневно отреагировали на процесс создания независимой и единой церкви в Украине. Они разорвали религиозное общение с Вселенским патриархатом, запретив священникам РПЦ даже встречаться с константинопольскими. А верующим в России запрещено посещать святыни, которые контролирует Вселенский патриархат.

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Издание отмечает, что после осуществления планов Киева и Константинополя на 100% в Украине появится мощная церковь, которая признает каноническое лидерство патриарха Варфоломея. Она будет насчитывать около 19 тысяч приходов и 261 монастырь. По своей влиятельности Православная церковь в Украине сравнялась бы с РПЦ. И это означало бы конец всем мечтам Кремля и патриархов России, которые хотели бы видеть в Москве «третий Рим», то есть новый и последний мировой центр православия, а может и всего христианства. Новая украинская церковь очень быстро приобрела бы влияние, если бы к ней присоединились все общины включительно с теми, которые сегодня контролирует УПЦ Московского патриархата. Сегодня религиозные иерархи России больше всего боятся того, что их епископы вдруг окажутся нелояльными и перейдут в Православную церковь в Украине.

72-летний патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) оказался в затруднительной ситуации. Как рассказал изданию главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, российский президент Владимир Путин зол на него за то, что он «потерял Украину». Властелин Кремля хотел бы, чтобы место патриарха занял его личный пастор – митрополит псковский Тихон (Шевкунов). В субботу российский президент неожиданно навестил его в метрополии.

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Путин, видимо, сожалеет, что много лет назад не послушал Шевкунова, который предсказал нынешний религиозный конфликт. Он предлагал, чтобы Москва сама опередила Константинополь и дала автокефалию украинским православным, сохранив тем самым влияние на религиозную жизнь в Украине.