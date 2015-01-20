Лайнер AirAsia слишком быстро набрал высоту

По словам министра, скорость движения самолета перед катастрофой составляла 1828 метров в минуту - фактически набор высоты с такой скоростью исключен как для истребителя, так и для пассажирского самолета, передает Русская служба Би-би-си.

Предположительно, крушение самолета связано с плохими погодными условиями.

Авиалайнер компании AirAsia вылетел из индонезийского города Сурабая в Сингапур рано утром 28 декабря.

Читайте такжеКрушение самолета AirAsia: эксперты начали анализ черных ящиков – Le Figaro Самолет попал в зону плохой погоды, экипаж просил у диспетчеров разрешения изменить курс незадолго до того, как связь с ним была потеряна. На борту находились 162 человека, обнаружить кого-либо живым не удалось.