Лайнер AirAsia слишком быстро набрал высоту

19:09, 20 января 2015
Мир
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Потерпевший крушение в Яванском море самолет AirAsia слишком быстро набрал высоту при взлете, сообщил министр транспорта Индонезии.

REUTERS

По словам министра, скорость движения самолета перед катастрофой составляла 1828 метров в минуту - фактически набор высоты с такой скоростью исключен как для истребителя, так и для пассажирского самолета, передает Русская служба Би-би-си.

Предположительно, крушение самолета связано с плохими погодными условиями.

Авиалайнер компании AirAsia вылетел из индонезийского города Сурабая в Сингапур рано утром 28 декабря.

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