Администрация Трампа объявила о новых правилах подачи прошения об убежище

Представители Белого дома считают, что американская «система предоставления убежища переполнена огромным количеством «необоснованных прошений» от иностранцев.

И.о. генпрокурора США генерал Мэтью Уитакер и министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен объявили 8 ноября о введении «Временного окончательного правила», которое устанавливает новый порядок подачи заявления о предоставлении убежища в США.

Сообщение об этом было опубликовано на сайте Министерства юстиции, пишет Голос Америки.

Согласно новому регламенту, право на подачу прошения об убежище утратят иностранцы, нарушающие указ президента о временном запрете или ограничениях на въезд в США через американо-мексиканскую границу.

В совместном заявлении Уитакера и Нильсен говорится, что, «согласно... иммиграционному законодательству, президент имеет широкие полномочия для приостановки или запрета на въезд иностранцев в США, если он сочтет, что эта мера послужит интересам национальной безопасности».

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Представители Белого дома добавляют, что американская «система предоставления убежища переполнена огромным количеством «необоснованных прошений» от иностранцев. Это, в свою очередь, «мешает властям давать убежище тем, кто его действительно заслуживает».

«Пользуясь полномочиями, предоставленными нам Конгрессом, мы лишаем права на убежище иностранцев, которые нарушают решение президента о приостановке въезда или другие запреты», говорится в документе.

В 208 статье Закона об иммиграции и гражданстве говорится, что «генеральный прокурор имеет право своим приказом... наложить любые ограничения на подачу прошений об убежище». Нильсен и Уитакер уточнили, что новое правило было введено по просьбе президента Трампа, и что оно не имеет обратной силы (то есть не относится к заявкам об убежище, поданным ранее).

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать на следующей неделе указ, ограничивающий возможность иностранцев подать заявление на получения убежища в стране.