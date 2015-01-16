Меркель случайно назвала антисемитизм гражданским долгом Германии

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на газету Rheinische post.

«Антисемитизм является нашим правительственным и гражданским долгом», — сказала Меркель в речи перед бундестагом, федеральным собранием ФРГ. Она добавила, что это также касается и «нападений на мечети».

Оговорка канцлера перевернула смысл ее заявления. В исправленном варианте речи отмечается, что в Германии не должно быть места для ненависти к евреям и мусульманам.

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Ранее канцлер Германии выступила с критикой в адрес акций правого движения «Европейцы-патриоты против исламизации Запада» (PEGIDA), подчеркнув, что «враждебности по отношению к иностранцам» не может быть места в ФРГ.

Массовые антиисламские демонстрации проходят в Германии с октября 2014 года. Самая масштабная акция прошла во вторник, 13 декабря, в Дрездене, на ней присутствовалиоколо 25 тысяч человек. Сторонники PEGIDA требуют ужесточения миграционных законов и ограничения потока беженцев в страну.